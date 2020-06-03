Украинцам готовят серьезный “сюрприз” с пенсиями: как будут начислять

Кабинет министров Украины готовит к запуску систему автоматического начисления пенсий. Такая реформа необходима для обеспечения полноценной работы электронных трудовых книжек.

Об это объявил в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что вследствие проведения реформы доступ к информации о трудовом стаже будет упрощен, таким образом пенсии будут начислять автоматически.

Соответствующий законопроект уже готовят к передаче на рассмотрение депутатов Верховной Рады. Согласно ему, помимо автоматического подсчета пенсии по возрасту будет внедрен учет трудовой деятельности работника в электронной форме, это позволит назначать пенсию через личный электронный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Такую заявку можно будет оформить без заявления лица, что существенно упростить доступ к информации о стаже для назначения выплат.

“Это фактически определенный прорыв и реформа. Документ будет доработан в течение дня. Надеемся на поддержку инициативы в Верховной Раде”, – прокомментировал глава правительства.

Как сообщал “источник”, ранее в ПФУ обнародовали показатель зарплаты, который влияет на пенсии в Украине.