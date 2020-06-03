Одесский припортовый завод получает миллионные убытки из-за подозрительных контрактов – СМИ

Одесский припортовый завод сотрудничает с малоизвестной компанией, которая формирует долги перед заводом и забирает себе ежемесячно 5-7 млн долларов прибыли ОПЗ.

Об этом пишет “Бизнес Цензор”.

Источники издания утверждают, что Одесский припортовый завод недополучает $5-7 млн прибыли ежемесячно через сотрудничество с компанией “Агро Газ Трейдинг”. Зато последний конкурс на сотрудничество с заводом, где другие компании предлагали ОПЗ более выгодные условия, был отменен правлением предприятия.

Как сообщается в статье, пока завод работает по давальческой схеме: заказчик поставляет свое сырье, а затем получает готовую продукцию. Так, с “Агро Газ Трейдинг” ОПЗ начал работать с июля 2019 года. Эта компания победила, несмотря на то, что конкурент на конкурсе – компания IBE Trade, предложившее наиболее высокую цену.

“Договор ООО “Агро Газ Трейдинг” действовал до декабря 2019 года. Однако в конце года наблюдательный совет ОПЗ согласовала дополнительное соглашение с ООО “Агро Газ Трейдинг” к договору о переработке давальческого сырья и, таким образом, работу с компанией был продлен до 30 апреля 2020 года”, – отмечается в материале.

В январе 2020 года руководство ОПЗ объявило новый конкурс по отбору поставщика газа на давальческих условиях для работы предприятия в мае-декабре. “Агро Газ Трейдинг” оказалась на втором месте, а 10 марта наблюдательный совет отменил его результаты.

Через 10 дней (19 марта) Наблюдательный совет обновляет состав правления ОПЗ, а 31 марта новое правление принимает решение о пролонгации договора с “Агро Газ Трейдинг” до 30 июня 2020 года.

Николай Синица, и.о. председателя Правления ОПЗ и Александр Горбуненко, директор ООО “АгроГазТрейдинг”

Журналисты отмечают, новый конкурс на привлечение компаний-поставщика газа по давальческой схеме планировалось провести в мае-июне, были даже разосланы приглашения потенциальным участникам.

“Однако происходит искусственное затягивание проведения конкурса. Официальная версия – карантин. Это делается для того, чтобы после выхода из карантина заявить, что времени на проведение нового конкурса нет и продолжить сотрудничество с “Агро Газ Трейдинг”, – объясняет на правах анонимности собеседник на ОПЗ.

По информации издания, правление ОПЗ планирует вынести на общем собрании акционеров, которые ориентировочно состоятся 16 июня, вопрос о возможности принимать решения самостоятельно без наблюдательного совета.

Одесский припортовый завод – крупнейший производитель минеральных удобрений в Украине, который расположен на берегу Черного моря в порту “Южный”. Предприятие принадлежит государству и находятся в управлении Фонда государственного имущества. Привлекательность ОПЗ, кроме его производственных мощностей, еще в том, что он является монополистом по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.