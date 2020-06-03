В оккупированном Крыму приняли жесткое решение по судьбе похищенного бойца ВСУ

Подконтрольный оккупантам Киевский районный “суд” Симферополя 3 июня постановил отправить под арест на 30 суток украинского военнослужащего Евгения Добринского, который исчез на админгранице с Крымом в конце мая и затем оказался на Крымском полуострове.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на российский “Интерфакс”.

Добринского оккупанты обвинили в пересечении несуществующей госграницы.

Украинский военный будет насильственно удерживаться на полуострове “под стражей” до 1 июля.

Такое решение в “суде” объяснили тем, что после “задержания” украинский военный пытался сбежать и он может попытаться скрыться от “следствия”.

28-летний уроженец Ровенской области Добринский является военнослужащим 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Об исчезновении Добринского с наблюдательного пункта “Берлога” возле админграницы с оккупированным Крымом стало известно утром 30 мая.

Позднее ФСБ РФ распространило видеозапись допроса Добринского. На видео военный заявил, что якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и по ошибке попал на полуостров. Однако дал ли он эти показания под давлением и соответствует ли сказанное действительности, пока не ясно.

Как сообщал “источник”, ранее в ВСУ назвали фейком информацию ФСБ о том, что украинский Добринский перешел админграницу с оккупированным Крымом в состоянии алкогольного опьянения.