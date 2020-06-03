В Киеве простились с легендарным украинским композитором, известным на весь мир: фото

В среду, 3 июня, в Киеве прощаются с композитором Мирославом Скориком, умершим 1 июня в столице.

Об этом сообщает “Комсомольская правда”.

Одной из первых попрощаться с композитором пришла лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко. В отличие от большинства пришедших, она была без маски.

Позже попрощаться со Скориком пришли экс-министр культуры Украины Евгений Нищук и народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

Ближе к 13 часам в храм пришел пятый президент Украины Петр Порошенко. Он был в черной маске, перчатках и с личной охраной.

“Вся Украина и весь мир сегодня прощаются с великим человеком. С великим украинцем, творцом свободы – Мирославом Скориком. Невероятно, но буквально недавно мы с ним рядом сидели на концерте в Киевской опере и слушали его абсолютно современный хор. И эти произведения были посвящены будущему, это была абсолютно современная музыка. Как и все, что он писал”, – отметил Порошенко.

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Попрощаться с композитором пришел и экс-президент Виктор Ющенко со своей супругой Екатериной. Он вспомнил о последнем концерте умершего композитора, который состоялся в период рождественских праздников, и выразил соболезнование его семье.

“Для меня это герой. Герой нашего времени, который через музыку – особенно симфоническую – поднимал украинское искусство, украинский дух”, – подчеркнул он.

Попрощаться с легендарным украинским композитором в течении дня можно в главном киевском храмом УГКЦ на левом берегу (улица Никольско-Слободская, 6).

В четверг, 4 июня, гроб с телом композитора доставят во Львов, где с 11:00 до 22:00 тело будет выставлено для прощания в Архикафедральном соборе Святого Юра. В пятницу, 5 июня, в 11:00 состоится чин погребения с Архикафедральном соборе Святого Юра, дальше захоронения на Лычаковском кладбище. Похороны и прощание пройдет с соблюдением всех карантинных норм и ограничений.

Как сообщал “источник”, 23 февраля 2019 года в возрасте 88 лет скончался известный украинский композитор, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского Лев Николаевич Колодуб.