В Раду внесли кандидатуры трех министров: кто может получить должности

В Верховной Раде зарегистрированы проекты постановлений о назначении новых министров экологи, культуры, а также нового вице-премьерапо вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Подтвердилась информация “источника” о соответствующих кандидатурах.

Об этом сообщает издание “Левый берег”.

Министром культуры и информационной политики Кабмин предлагает Раде назначить народного депутата Александра Ткаченко.

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов предлагается кандидатура Романа Абрамовского, который сейчас является заместителем министра в Минэкоэнерго.

Вице-премьером по евроатлантической интеграции предлагается назначить Ольгу Стефанишину, которая является гендиректором правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции.

Занимающего сейчас должность вице-премьера Вадима Пристайко предлагается уволить.

Соответствующие проекты постановлений зарегистрированы в парламенте под номерами 3583, 3584, 3585 и 3586.

Как сообщал “источник”, в мае президент Владимир Зеленский заявил о том, что на вакантные государственные должности некого назначать, поскольку в стране кадровый голод.