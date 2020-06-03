С 5 июня в Украине смягчат еще ряд карантинных ограничений: что разрешат

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства здравоохранения по смягчению части ограничительных мер с 5 июня. Речь идет о разрешении заведениям общественного питания на прием посетителей внутри, разрешение на проведение религиозных мероприятий, отмена обязательной самоизоляции для лиц старше 60 лет тому подобное. Все эти изменения будут действовать по правилам адаптивного карантина – то есть в каждом регионе будут устанавливаться индивидуально.

Об этом Министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил на заседании правительства 3 июня, передает Урядовый портал

“Наше предложение заключается в том, чтобы с 5 июня разрешить работу заведений общественного питания, в частности приема посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий; позволить проводить религиозные мероприятия, а лицам, достигшим 60-летнего возраста, не выполнять условий самоизоляции “, – подчеркнул Максим Степанов.

Как указано в тексте постановления, среди других изменений в карантин предусматривается:

проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе при условии контроля религиозной организацией соблюдения физической дистанции между участниками не менее 1,5 метра и в помещении при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. метрах площади здания;

разрешение лицам, достигшим 60-летнего возраста, не выполнять условий самоизоляции;

ограничения деятельности учреждений оздоровления и отдыха детей;

разрешение на проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в отдаленном (дистанционном режиме).

Также документом предусмотрено, что в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для ослабления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд, региональная комиссия ТЭБ и ЧС собирается внеочередно и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мероприятий, исходя из оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Кроме того, с 5 июня предполагается разрешение на принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Напомним, до 22 июня в Украине введен адаптивный карантин, который предусматривает разный уровень ограничительных мер в регионах, в зависимости от ситуации внутри области.