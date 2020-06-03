Авторитетный ресурс представил список лучших боксеров в истории

Авторитетный ресурс BoxRec представил список лучших боксеров в истории.

Возглавил рейтинг непобежденный американец Флойд Мэйвезер. На втором месте оказался филиппинец Мэнни Пакьяо. Замкнул тройку лучших аргентинец Карлос Монсон. Легендарный Мохаммед Али оказался только на четвертой позиции.

Десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Флойд Мейвезер (50 побед – 0 поражений – 0 ничьих)

2. Мэнни Пакьяо (62-7-2)

3. Карлос Монсон (87-3-9)

4. Мохаммед Али (56-5-0)

5. Шугар Рэй Робинсон (174-19-6)

6. Бернард Хопкинс (55-8-2)

7. Джо Луис (66-3-0)

8. Арчи Мур (186-23-10)

9. Оскар Де Ла Хойя (39-6-0)

10. Хулио Сезар Чавес (107-6-2)

Ранее “источник” сообщал, что в России умер легендарный чемпион по боксу.