Гимназии в Горском передали новенький автобус

Сегодня, 3 июня, председатель Попаснянской райгосадминистрации Роман Власенко торжественно вручил ключи от нового школьного автобуса директору Опорного учебного заведения «Горская многопрофильная гимназия» Елене Кацынской.

Об этом сообщает пресс-служба Попаснянской РГА.

Автобус, стоимостью 1 800 000 гривен, был приобретен за средства районного бюджета.

Во время торжественной церемонии Роман Власенко обратился к детям с просьбой беречь ценный подарок и пожелал, чтобы автобус работал долгие годы.

Новый школьный автобус рассчитан на 30 мест, имеет дополнительные уровни безопасности, ограничения в скорости движения, звуковую световую сигнализацию, аварийные кнопки, специальные сиденья и удобные ступеньки. Так, детям предоставлены все условия, чтобы быстро и комфортно добираться до учебного заведения из Горского и окружающих сел.