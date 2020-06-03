Драка украинских нардепов в Раде стала рекламой театра в Бельгии: фото и неожиданное объяснение

Королевский оперный театр Ла Монне в Бельгии в качестве иллюстраций к рекламе своего нового сезона выбрал фото и видео драк депутатов Верховной Рады Украины.

Так, соответствующие плакаты появились на улицах Брюсселя.

В качестве основной внешней рекламы пиар-служба государственного бельгийского театра был избран знаменитый кадр драки члена партии “Свобода” Игоря Мирошниченко с представителями запрещенной в Украине Коммунистической партии. Также в промо использовано видео, как депутат Олег Барна выносил премьер-министра Арсения Яценюка из-за трибуны парламента.

На фоне графических материалов из украинского парламента на плакатах театрального сезона есть надпись Once Upon Now (“Однажды сейчас”).

Позже в театре разъяснили, что такое промо связано с тем, что человечество вошло в новое десятилетие, которое якобы характеризуется политической и социальной нестабильностью во всем мире.

“Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом”, — отметили в театре.

Как сообщал “источник”, ранее в парламенте Армении произошла массовая драка между представителями правящей партии и оппозиции. Причиной послужило то, что один депутат назвал другого “дядей”.