В Украине запустили приложение для оплаты штрафов за нарушения ПДД: что нужно знать

В Министерстве внутренних дел создали мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщается на сайте МВД.

Такое приложение было создано после запуска с 1 июня системы видеофиксации нарушений ПДД.

“Государственное мобильное приложение “Штрафы ПДД” позволяет не только оплатить штрафы, которые уже выписаны, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. В приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД“, – отмечается в сообщении.

С помощью приложения можно выполнить поиск штрафов, оформленных на транспортное средство, оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.

“Не надо ждать, пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу можно оплатить (штраф) онлайн. Напоминаем, что предоставляется скидка 50% при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления“, – сообщили в МВД.

Приложением “Штрафы ПДД” также смогут воспользоваться те водители, которые не являются собственниками транспортного средства. После фиксации нарушения уведомления по почте придет непосредственно владельцу авто, а приложение позволяет любому пользователю, который оформил подписку, получить штрафы по данному транспортному средству.

Подробнее о начале работы в Украине системы автоматической видеофиксации нарушений ПДД читайте в материале “источника”: В Украине запускают видеофиксацию нарушений ПДД: что нужно знать водителям.