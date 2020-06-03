Наталья Могилевская анонсировала выход своего мини-фильма – эта история близка всем, кто пережил карантин

Украинская певица Наталья Могилевская на карантине времени зря не теряла. Артистка записала новый альбом, а также сняла мини-фильм “Любов – то велика сила”, который состоит из пяти клипов исполнительницы.

Выход фильма запланирован на 11 июня. Об этом Могилевская сообщила на личной странице в Instagram, опубликовав короткий тизер.

“11 июня состоится премьера мини-фильма от Натальи Могилевской и режиссера Германа Ненова, который будет состоит из пяти клипов. Все эти видео объединяет не только общий сюжет, но и то, что важно для каждого из вас – любовь. Только не известно, а выживет ли любовь взаперти?… Эта история близка всем нам, кто пережил карантин. Она об этом…”, – сказано в описании к ролику.

Фанаты певицы отметили, что с нетерпением ждут выхода фильма. “Жду больше чем свой день рождения”, “Режим ожидания 11 числа, включен”, “Как круто, ждем безумно”, “Интрига нарастает”, “Парень в ванне, как труп. Интересно что будет дальше”, – пишут комментаторы.