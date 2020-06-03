В Николаеве вода на пляжах внезапно стала зеленой: сеть встревожили фото

Море на пляже “Чайка” в Корабельном районе города Николаева вдруг стало зеленым, что встревожило пользователей социальных сетей.

Фото позеленевшего Черного моря опубликованы на Facebook-странице контакт-центра при Николаевском городском совете.

На опубликованных снимках вода возле берега мутная и словно покрыта зеленоватой жижей.

“Пляж “Чайка” в Корабельном районе, 2 июня. Кто в городе занимается экологией? Что это?” – удивляется автор поста.

В комментариях отмечают, что такого цвета вода на всем побережье от Корабельного района до Волошской косы. Странный цвет воды объясняют большим количеством водорослей, которые разрослись через аномально теплую зиму.

“Во всем мире природа очистилась, кроме нас”, – пишут в комментариях к фото.

Как сообщал “источник”, в российском Норильске в результате аварии на ТЭЦ произошел масштабный разлив топлива, которое уже достигло до озера Пясино.