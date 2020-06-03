В Киеве заявили об отмене ВНО для выпускников: кто может не сдавать тесты

В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции в Киеве готовят некоторые изменения для выпускников 11 классов. В частности, им могут отменить государственную итоговую аттестацию.

Об этом на брифинге в среду, 3 июня, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, департамент образования Киева на основании решения комиссии по чрезвычайным ситуациям предложил отменить в этом году государственную итоговую аттестацию для выпускников 11 классов. Кроме того, предлагается отменить ВНО для некоторых выпускников.

“Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские вузы, не сдавали ВНО. Это касается выпускников учреждений профтехобразования”, – уточнил Кличко.

Абитуриенты вузов будут сдавать ВНО соответственно с ранее утвержденным графиком. Всего в этом году планирует пройти тесты 31 тысяча киевлян, из которых только 17 тысяч – выпускники.

Как сообщал “источник”, абитуриенты в Украине будут сдавать внешнее независимое оценивание с 25 июня до 17 июля, но проводиться ВНО в условиях карантина будет по определенным правилам.