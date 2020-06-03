Чемпион UFC вышел на улицы в США, чтобы противостоять вандалам: видео

Лучший боец UFC вне зависимости от весовой категории Джон Джонс попытался внести свой вклад в борьбу против беспорядков, которые происходят в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, которое совершил полицейский.

Так, в сети интернет появилось видео, на котором 32-летний спортсмен вышел на улицы города Альбукерке (штат Нью-Мексико), чтобы противостоять вандалам. В ролике видно, что боец отбирает балончики со спреем у людей в масках.

Джонс является чемпионом UFC в полутяжелом весе. На его счету 26 побед и лишь одно поражение, которое было присуждено ему за нанесение запрещенных ударов. Американец является самым молодым чемпионом UFC за всю историю организации.

Ранее “источник” сообщал, что самый популярный боец UFC показал, как ест пчел.