Стало известно, сколько жители Луганщины должны на услуги ЖКХ: цифры

В апреле 2020 г. населением Луганской области оплачено за жилищно-коммунальные услуги 223,8 млн.грн (115,7% 2 начисленных за этот период сумм).

Об этом сообщается в экспресс-выпуске Главного управления статистики в Луганской области.

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На конец апреля 2020 г. задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 1249,5 млн.грн, за поставки тепловой энергии и горячей воды – 560,9 млн.грн, за поставки и распределение электрической энергии – 51,0 млн.грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 133,5 млн.грн, за управление многоквартирным домом – 134,0 млн.грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 23,2 млн.грн.



Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 и от 27.06.2003 № 976 в апреле 2020 г. с населением было заключено 117 договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 714,7 тыс. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров, составила 943,2 тыс.