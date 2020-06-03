Разрешат полеты за границу и работу кафе: в Украине заявили о новом смягчении карантина

В Украине с пятницы, 5 июня, разрешат свободно работать всем заведениям общественного питания, также будут разрешены внутренние авиаперелеты, а с 15 июня – заграничное авиасообщение

Об сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Кафе и рестораны будут принимать посетителей, как внутри помещения, так и на летних террасах.

“Также мы хотим чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри заведений. Конечно, все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться. Я вижу, что у нас в этом вопросе есть нормальный диалог с бизнесом. Поэтому проблем, уверен, что не будет”, – заявил Шмыгаль.

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