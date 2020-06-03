Под Днепром мужчина “атаковал” полицейских гранатой: первые подробности и фото с места ЧП

В Никополе Днепропетровской области полицейские задержали мужчину за посягательство на жизнь правоохранителей.

Об этом сообщает в Facebook полиция Днепропетровской области.

2 июня в ходе несения службы по охране аварийного Алексеевского моста через приток Каховского водохранилища к полицейским сектора реагирования патрульной полиции подошел человек. Находясь в нетрезвом состоянии, злоумышленник достал из кармана предмет, похожий га гранату “Ф-1” и угрожал ее взорвать.

33-летний злоумышленник задержан, боеприпас изъят и направлен на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненным лишением свободы.

Во время следственных действий установлено, что злоумышленник в 2018 году был осужден по ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Как сообщал “источник”, ранее в Луганской области мужчина угрожал взорвать гранату в зале суда во время оглашения ему приговора.