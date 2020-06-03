alyona alyona по примеру американских коллег заговорила о произволе полиции в Украине

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда, шею которого полицейский в Миннеаполисе придавил коленом к асфальту и удерживал более 7 минут, в США вспыхнули массовые протесты. Американские знаменитости поддержали движение Black Lives Matter (Жизни черных важны), публикуя в соцсетях черные квадраты с хештегом #BlackOutTuesday. Индустрия развлечений решила поставить активность на паузу, чтобы поддержать возмущенное сообщество. В Украине, тем временем, продолжается расследование изнасилования в полицейском участке Кагарлыка, и alyona alyona решила напомнить поклонникам об этом инциденте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 2 Июн 2020 в 10:02 PDT

“Сегодня моя лента новостей забита черными картинками с хэштегами в поддержку американского движения. Как у зарубежных артистов, за которыми я слежу, так и у украинских. А у меня такой картинки сегодня не будет. Хотя тема американского движения мне близка, но пока наша полиция будет издеваться над людьми, насиловать женщин и убивать детей, я считаю, что мы должны не молчать об этом, и говорить о том, что наболело именно у нас, – заявила рэп-исполнительница в Instagram. – Вместе с вами мы можем сделать этот мир лучше, а закон действующим. Поэтому я призываю всех, пожалуйста, не молчите об этих вопросах, поднимайте их наружу, пусть слышат все и знают все, и вместе у нас все получится”.

В комментариях Алену упрекнули, что хэштег #кожнежиттяважливе, которым она сопроводила публикацию, обесценивает движение американских активистов. “Пожалуйста, не пользуйтесь моментом и проблемой черных людей, чтобы говорить о себе”, – обратился к ней поклонник из Канады.

“Я не обсуждаю личную проблему, и у меня нет вопросов к американским товарищам и очередного случая, который спровоцировал это движение. Но в моей стране как раз в этот момент происходят более провокационные действия со стороны полиции, и я считаю, что сегодня не грех об этом говорить”, – ответила Алена.