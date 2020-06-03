Буря на Луганщине: фермеры считают убытки, а синоптики говорят, что погода еще будет преподносить “сюрпризы”. ВИДЕО

Село Алексеевка Новоайдарского района до сих пор приходит в себя после мощной бури и града. Непогода разгулялась в ночь на 30 мая. Ветром сорвало кровли, выкорчевало деревья, оборвало провода. На несколько сотен метров снесло металлические остановки. Три дня местные жители сидели без света и чинили жилье.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”.

“В 1997 году было (буря, – ред.), но не такое, намного меньше, – рассказывает местный житель Владимир. – Я в хате стою, а такое чувство, что она шевелится. Я вообще удивляюсь, как хату не развалило. Хотя у некоторых крышу сорвало полностью, с деревом, совсем унесло”.

По словам начальницы отдела гидрометеорологического обеспечения Луганского областного центра по гидрометеорологии Надежды Лебедевой, такие погодные катаклизмы это наша “расплата за теплую зиму”:

“Поскольку изменяется климат во всем мире, то эти явления будут повторятся все чаще и чаще. И человечество должно быть готовым к этому. Мы ожидаем еще до 4 июня грозы, ливни. С 5 числа ожидается прекращение осадков и повышение температуры”.

Больше всего пострадал урожай на полях местных фермеров.

Как рассказал начальник коллективного сельхозхозяйства “Алексеевское” Василий Овчаренко, он выехал на поля в шесть утра 30 мая и первое впечатление от увиденного было жутким.

“Через два часа проехали, все уже было белым. Даже снег лежал. Сантиметров до десяти. Настолько был мощный град. А с поля несло такие тюки, словно запрессованное сено”, – сообщил фермер.

В общей сложности в Алексеевке градом побило полторы тысячи га пшеницы и 700 га подслонечника. Не лучшая ситуация и в соседних хозяйствах.

” У нас выбило 305 га пшеницы, 155 га кукурузы и 288 га подсолнечника, – сообщила директор ТОВ “Скай” Валентина Бондарь. – Это все, что мы успели посеять. С нашей тысячи гектар 750 мы посеяли, остальное было заложено под парами. У нас выбило все”.

Директор департамента агропромышленного развития ЛОГА Сергей Хлякин сообщил, что в этом районе свыше двух тысяч гектар полностью пропали в результате непогоды. Эти площади придется пересеивать. Пострадал не только Новоайдарский район, а еще Старобельский и Станично-Луганский район. Всего зафиксировано свыше 12 тысяч га насаждений, которые пострадали от дождя и града.

Глава Ассоциации фермеров Луганщины предложил объединиться, чтобы совместно преодолеть последствия бури. А вот механизм компенсации сельхозпроизводителям в облгосадминистрации обещают разработать до конца недели.