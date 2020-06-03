На Украину обрушатся грозы и град: синоптик предупредила о новых неприятностях

В четверг, 4 июня, в большинстве областей Украины пройдут грозовые дожди, при грозах возможен град.

Об этом написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В восточных областях, а также на юге страны осадки маловероятны (кроме Одесской области, где вероятность дождей более высока).

Температура воздуха 4 июня повысится, в дневные часы по всей Украине ожидается +17..+22 градуса.

В то же время ночью будет лишь +5..+10 градусов, на юге – до +13 градусов.

В Киеве 4 июня пройдут дожди с грозами. При грозе возможен порывистый ветер и даже град. Ближайшей ночью в столице +8..+10 градусов, завтра днем потеплеет до +18..+20 градусов.

К концу недели в Украине существенно потеплеет, температура достигнет +20..+28 градусов, а в выходные на юге, на востоке страны и в Днепропетровской области – местами до +30 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал о том, когда в Украину придет настоящая летняя погода.