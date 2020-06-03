Появилась меткая фотожаба на скандал с “мышами”, укравшими зерна на сотни миллионов

Недостача зерна на сотни миллионов гривен в Госрезерве, которую украинские чиновники объяснили ущербом от мышей, вызвала недоумение и шутки в соцсетях.

Забавная фотожаба по этому поводу появилась в соцсетях в среду, 3 июня.

Для иллюстрации был использован кадр из известного американского мультфильма “Том и Джерри”. На рисунке мышонок Том, который увеличился до гигантских размеров, наводит ужас на грозного бульдога.

“Мы из Госрезерва”, – гордо при этом заявляет герой мультфильма.

Как сообщал “источник”, ранее пользователи сети подсчитали количество грызунов, которые должны были уничтожить запасы. Чтобы съесть 189 000 тонн зерна из Госрезерва понадобился бы почти миллиард мышей.