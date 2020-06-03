Украинцам разрешили менять отчество: детали громкого решения Рады

В среду, 3 июня, на очередном заседании Верховная Рада приняла за основу законопроект № 2450, который разрешает украинцам менять не только имя и фамилия, но и отчество.

Это изменение в законодательство поддержали 254 народных депутата.

Согласно законопроекту, изменить отчество можно будет лицам от 16 лет. После достижения 14 лет поменять отчество можно будет только с согласия родителей или опекуна. В случае, если один из родителей будет против изменения отчество ребенка, вопрос может решаться органом опеки и попечительства.

Ранее изменить отчество можно было только в том случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении. Эту норму закона было признано нарушением Конвенции о защите прав человека.

Как сообщал “источник”, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался по поводу языкового закона в Украине. По его словам, документ требует изменений.