Россияне бьют по лицу: политтехнолог назвал главный вызов для Зеленского

Президенту Владимиру Зеленскому рано или поздно придется отказаться во взаимоотношениях с РФ от установки “просто перестать стрелять”, а также внятно дать понять россиянам, что никаких кулуарных соглашений по Крыму (прежде всего, по снятию водной и транспортной блокады) не будет.

Об этом сообщил “источнику” политический технолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, Украина должна дать понять России, что днепровская вода пойдет в Крым только после того, как оттуда уйдет государство-оккупант.

Политтехнолог подчеркнул, что после предыдущих заявлений руководства “Слуги народа” по поводу поставок воды в Крым остался мутный “политический осадок”, равно как после недавней колонки Владимира Зеленского в New York Times, где он постарался лишний раз не задевать Москву.

“У них (внешнеполитическая команда президента Зеленского, – “источник”) есть такая установка, что нельзя ни о чем договариваться, если при этом называть вещи своими именами. Хотя такой подход абсолютно проигрышный. Он ослабляет переговорные позиции Киева и подрывает международную поддержку. В какой-то момент нашей власти просто надоест, что россияне им буквально каждый день бьют по лицу, и в случае очередной эскалации Зеленскому придется отдавать приказ стрелять в ответ. Для него это станет огромным вызовом, хотя его окружение пока может этого до конца не понимать“, – сказал Алексей Голобуцкий.

Подробнее о том, какие рычаги давления на Москву остались у Киева и какова вероятность, что глава украинского государства ими воспользуется, читайте в материале “источника”: Зеленский и аннексиро­ванный Крым: какие возможности еще остались у Киева?