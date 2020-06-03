Рада сделала первый шаг к жесткому наказанию пешеходов за нарушения ПДД

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность пешеходов как участников дорожного движения.

Об этом сообщает Telegram-канал “Слуга народа”.

“Не только водители, но и часто пешеходы нарушают правила дорожного движения. Они создают аварийные ситуации, подвергают опасности себя и других участников движения. Для того, чтобы пешеходы соблюдали порядок на дорогах, мы усиливаем для них ответственность, приняв законопроект №2697 за основу“, – отмечается в сообщении.

Проект закона предусматривает, что за неповиновение пешехода сигналам регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленном месте или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, за невыполнение других правил дорожного движения штраф будет увеличен с 51 гривны до 255 гривен.

Если же такие действия совершены в состоянии алкогольного опьянения, то штраф составит уже 510 гривен (сейчас – 136 гривен).

Нарушения, повлекшие создание аварийной обстановки, будут наказываться штрафом 680 гривен или общественными работами на срок от 12 до 40 часов.

Также пешеходов обяжут носить световые элементы (ленты или наклейки) на одежде в темное время суток.

Ответственность ужесточается не только для пешеходов, но и для велосипедистов, лиц, управляющих гужевым транспортом, погонщиков животных.

За принятие законопроекта №2697 в первом чтении проголосовало 277 депутатов.

Как сообщал “источник”, с 1 июня в Украине начала работать система видеофиксации нарушений правил дорожного движения.