“Динамо” может возглавить малоизвестный тренер из Европы: что известно о кандидате

Главный тренер турецкого “Аланьяспора” Эрол Булут стал главным кандидатом на пост наставника киевского “Динамо”.

Об этом сообщает Fotospor.

Отмечается, что президент “Динамо” Игорь Суркис находится в поисках нового главного тренера для команды. С подачи спортивного директора Владимира Бессонова киевский клуб определил 45-летнего турецкого специалиста как главного претендента на эту роль.

Интересно, что во время игроцкой карьеры Булут поиграл в Украине. В период с 2007 по 2009 годы он выступал за донецкий Металлург. Также турецкий специалист свободно разговаривает на украинском. В турнирной таблице чемпионата Турции Аланьяспор занимает 6-е место.

Ранее “источник” сообщал, что у футболиста “Динамо” выявлен коронавирус.