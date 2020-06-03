В Северодонецке рассказали о состоянии воды в пригородных водоемах. ВИДЕО

В Северодонецке озера Чистое, Парковое, Клешня и река Боровая относительно чистые по микробиологическим показателям воды.

Об этом рассказали в областном лабораторном центре МОЗ Украины, сообщается в сюжете телеканала “СТВ”.

Исключение – озеро Кривенькое. По результатам майских исследований вода в нем требованиям не соответствует. По индексу колифагов норма превышена в 17 раз. На втором месте озеро Клешня с отклонением в 7 раз. После него – Парковое и Северский Донец с превышением в 3 раза.

Незначительные отклонения есть и в других водоемах. Так, лидером по превышению индекса лактопозитивных кишечных палочек стала река Боровая – с превышением в 4,2 раза. В оз. Парковое и Северском Донце отклонения в 1, 24. В озере Чистом превышен индекс свежего фекального загрязнения – 2,3.

Следующую проверку запланировали в первую декаду июня.