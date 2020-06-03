Стала почти “звездой”: наглая мошенница в Киеве отметилась новой выходкой, фото

В Киеве, на станции метро Золотые Ворота опять заметили наглую попрошайку, которая уже длительное время просит деньги, чтобы “уехать домой”.

Фото наглой мошенницы опубликовано на Facebook-странице сообщества “Киев Оперативный”.

“Это скоро станет одной из киевских достопримечательностей. Киев, метро “Золотые Ворота”, – подписан опубликованный снимок.

Ранее эта же попрошайка была замечена на станции метро Майдан Независимости.

В комментариях пользователи седи пишут, что наблюдали ее также на Майдане, на станции метро Дворец спорта и других людных даже во время карантина местах.

“Они стоят благодаря нашей славной полиции. Все места куплены и прописаны. Маразм, что в метро так свободно можно стоять”, – заметил один из комментаторов.

Как сообщал “источник”, еще осенью прошлого года в столичном метро видели “профессиональных” мошенниц, которые притворяются странницами, у которых не хватает денег на дорогу домой.