Пытаются выбить “бонусы”: озвучен тревожный прогноз по торгам о поставках воды в Крым

Власти Украины могут вести кулуарные переговоры с Россией, используя в качестве “разменной монеты” возможное возобновление поставок воды в оккупированный Крым.

Об этом сообщили эксперты, опрошенные “источником”.

Они опасаются, что украинские власти не смогут эффективно использовать имеющиеся у них дипломатические и международно-правовые инструменты. Во-первых, потому что у Офиса президента пока нет стратегического представления, что делать с Крымом. Во-вторых, россияне последовательно выводят украинского президента на кулуарные “договорняки”, используя для этого тему обмена заложниками.

В связи с этим не исключено, что Россия, проигрывая дела в международных судах, будет предлагать Украине различные “пряники”, чтобы Киев смягчил свою риторику.

“У власти нет системного видения, что делать с Крымом даже в среднесрочной перспективе, все остальные тактические вопросы (в том числе и проблема днепровской воды) будут спекулятивными. Обе стороны могут использовать водную блокаду как инструмент “выбивания” политических бонусов. Условно говоря, Москва требует внести изменения в Конституцию, вписать туда “особый статус” для ОРДЛО. Офис президента, допустим, отвечает: смягчите свои условия, и мы, возможно, дадим в Крым воду. Не исключаю, что такие разговоры, к сожалению, могут идти“, – сказал руководитель Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Подробнее о том, какие рычаги давления на Москву остались у Киева и какова вероятность, что глава украинского государства ими воспользуется, читайте в материале “источника”: Зеленский и аннексиро­ванный Крым: какие возможности еще остались у Киева?