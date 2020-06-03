Дженнифер Энистон выставила на аукцион свое обнаженное фото времен “Друзей”

Дженнифер Энистон выставила свой обнаженный портрет 1995 года на аукционе, чтобы собрать деньги на бесплатное тестирование на коронавирус и медицинскую помощь малоимущим людям. Стартовая цена знаменитого черно-белого фото авторства Марка Селигера – $ 6500.

“Мой дорогой друг Марк Селигер выставил на аукцион 25 своих портретов – включая мой – для помощи [в борьбе] с COVID-19”, – написала 51-летняя актриса.

Фото: instagram.com/jenniferaniston/

На фото 26-летняя звезда позирует со скрещенными ногами, которые закрывают большую часть ее тела. Фотограф Марк Селигер сделал его в 1995 году, когда ему поручили снять весь актерский состав сериала “Друзья”, премьера которого состоялась годом ранее.

“Когда я впервые встретил Дженнифер Энистон, я знал, что она станет большой звездой. Мне дали задание сфотографировать актерский состав “Друзей”, и они все еще были немного ошеломлены тем, как быстро взлетело шоу, – рассказал о съемке Селигер. – Сразу после съемок я порекомендовал Дженнифер для обложки журнала Rolling Stone, которую она, конечно же, получила. С тех пор мы много раз работали вместе – она невероятно лояльна и все так же прекрасна, как в первый раз, когда я ее встретил”.

Среди других звезд, портреты которых Селигер предложил аукциону, – Кит Ричардс, Брэд Питт, Барак Обама, Опра Уинфри, Леонардо ДиКаприо, Билли Айлиш и Курт Кобейн.

Все средства от продажи портрета пойдут в Национальную ассоциацию благотворительных клиник, которые предоставляют бесплатное тестирование на коронавирус для людей, которые сами не могут заплатить за тест.