Снега зимой больше не будет: синоптик обескуражил заявлением об изменениях климата в Украине

В ближайшие 10 лет летние сезоны будут жаркими и жаркими, зимы также могут быть теплыми, возможно, что без снега.

Об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида в эфире “Радио НВ”.

Он призвал готовиться к очень теплым зимам в ближайшие годы.

“Мы все должны быть готовы к тому, что у нас зимы будут малоснежные с повышенным относительно нормы температурным режимом, и соответствующим образом уже надо приспосабливаться”, – подытожил главный метеоролог страны.

Относительно погоды на ближайшее время, синоптик отметил, что, начиная с 4-5 июня в Украину придет настоящее лето, температура воздуха поднимется до летних норм. При этом высока вероятность осадков. По словам Николая Кульбиды, эксперты чрезвычайно обеспокоены такими прогнозами.

“Наибольшее повышение температуры происходит именно в северных полярных регионах, и там оно просто катастрофическое. Далее на юг оно уменьшается. Но в Украине оно еще прослеживается, а уже в Средиземноморье, Балканах эти изменения не очень значительны. Поэтому в Украине оно как раз очень сильно выражено, и это действительно беспокоит всех”, – говорит Кульбида.

Как сообщал “источник”, ранее в Укргидрометцентре рассказали, когда в Украину придет летняя жара.