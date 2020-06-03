На Буковине реки вышли из берегов, разрушены дамбы и дороги: пугающее видео

В Черновицкой области из-за постоянных ливней из берегов вышли реки, большая вода разрушила дамбы и дороги.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В Выжницком районе Черемош уничтожил часть дамбы, которая отделяет водоем от полей и домов местных жителей.

Сотрудники управления водных ресурсов совместно с местными жителями укрепляют ее подручными материалами: стволами и ветвями деревьев.

Недалеко от дамбы грунтовые воды снесли дорогу: ее просто смыло в карьер.

Чтобы восстановить путь, понадобится несколько месяцев.

Ранее “источник” сообщал, что в Харькове прошел сильный ливень, который затопил улицы города.

Напомним, в Харькове из-за сильного ливня затопило ринок “Барабашово”, там практически все плавает. На видео, которые появились в сети, видно, что уровень воды настолько высокий, что машинам тяжело проехать, а люди ходят по лужам как по озеру.