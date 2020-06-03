Миллионеры из “Слуги народа” интересно объяснили, почему снимают жилье за деньги из бюджета: видео

Депутаты-миллионеры из фракции президентской партии “Слуга народа” в Верховной Раде, которые арендуют жилье в Киеве за бюджетные средства, утверждают, что пользуются услугами оплаченного отеля из-за его удобного расположения.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Радио Свобода.

По данным общественной организации “Комитет избирателей Украины”, 19 народных депутатов из фракции “Слуги народа”, которые задекларировали денежные активы на сумму более 1 миллиона гривен, арендуют жилье за бюджетные средства.

Некоторые из них прокомментировали аренду жилья в столице за бюджетные деньги журналистам. Они сообщили, что не имеют собственного жилья в Киеве и слишком привязаны к своим регионам, чтобы покупать его здесь. Поэтому они пользуются номерами в отеле, который расположен неподалеку от парламента.

Член фракции “Слуга народа” Александр Трухин, который задекларировал наличие 21,7 млн гривен, утверждает, что его отельный номер совсем крохотный. В нем только кровать, тумбочка, стол, стул и умывальник. Однако, он решил не снимать жилье, а пользоваться бесплатным, потому что отель удобно расположен.

“Отель находится в 10 метрах от Верховной Рады. Рядом здесь находится и мой комитет, в котором я работаю, поэтому мне, с точки зрения логистики, пробок в Киеве, которые есть, мне очень удобно, потому что я успеваю хоть немного поспать”, – заявил он.

“Слуга народа” Павел Якименко, у которого, судя по декларации имеется в наличии 9,4 миллиона долларов, говорит, что не собирается переезжать из Харькова, поэтому жилье в столице не покупает. Тратить свои деньги на аренду жилья он тоже не желает.

“То, что я заработал, и то, что я задекларировал, с чего в свое время заплатил все налоги, инвестировать в свою работу в Верховной Раде, скорее всего, это все, по моему мнению, будет не очень правильно”, – сказал он.

Депутат Якименко не уточнил, где именно находится жилье, которое ему оплачивают из государственного бюджета.

Александр Аликсийчук из фракции “Слуга народа”, который задекларировал 4,3 млн грн, сказал, что не видит ничего плохого в том, чтобы пользоваться такой услугой, которую ему надает работодатель – Верховная Рада.

“Налогоплательщики в лице государства предоставляют мне это право – так, как я это делал, будучи работодателем и нанимая людей на работу. Я думаю, что это – нормальная практика во всем мире”, – заметил он.

Он также заметил, что номер в отеле его устраивает из-за удобного расположения близко к парламенту.

Как сообщал “источник”, лава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия задекларировал 8 млн грн, 900 тыс. долларов и 200 тыс. евро наличности.