Мама отговаривала разводиться: Анна Седокова рассказала об изменах покойного Валентина Белькевича

Анна Седокова рассказала о неудавшемся браке с футболистом Валентином Белькевичем, с которым развелась в 2006 году. Экс-участница “ВИА Гры” призналась, что у Белькевича была женщина, с которой он встречался несмотря на жену и маленькую дочь.

Фото: instagram.com/annasedokova/

“Я проезжала мимо дома, где он раньше жил, и увидела там его машину. Я поняла, что он мне изменяет с той женщиной, не просто разово, а постоянно, – рассказала Седокова в Instagram-трансляции. – Помню, как беременная заходила в стрип-клуб, искала его. Представьте, захожу с пузом, а на нем женщина какая-то трется об него. И он такой сидит, выпивший. Я же хорошая девочка, взяла его за руку и сказала: “А пойдем домой”. Этот комплекс хорошести потом еще не раз сыграл со мной плохую шутку”.

37-летняя певица вспоминает, что часто не спала по ночам, ожидая, когда Белькевич вернется с очередной вечеринки.

“Недавно я продавала квартиру в Киеву, и оказалось, что нотариус находится в том же подъезде, где жили мы с мужем. И я вспомнила звук лифта, когда в 6 утра он возвращался с какой-то тусовки. Помню, что не спала до 6 утра беременная, и до сих пор этот звук отличу от тысячи лифтов. В какой-то момент я поняла, что мне достаточно, я больше не хочу слышать этот лифт”, – говорит она.

Решение развестись с футболистом не поддержала мама Седоковой. Та внушала ей, что с ребенком она никому не будет нужна.

“Я позвонила маме, а она сказала мне: “Не смей разводится, ты будешь никому не нужная старая женщина с ребенком на руках”, – говорит певица. – Я действительно тогда осталась одна. У меня была группа “ВИА Гра”, я пела, была звездой, и в какой-то момент оказалась без работы и денег дома, ждущая мужа, который не хотел приходить. Когда я сказала, что ухожу, я услышала фразу, которую слышала много раз от разных людей: “Ты не справишься”.

В 2014 году Валентин Белькевич умер от тромбоэмболии, потому сегодня Анна не берется его осуждать.

“Я не скажу, что он был тиран, потому что он уже умер и потому что он Алин папа. Сейчас у нас прекрасные отношения с мамой Валика, и Але я всегда говорю, какой он крутой. Просто я думаю, что он в какой-то момент ошибался, и у него не было примера”, – считает Седокова.