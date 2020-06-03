В ОРЛО констатировали седьмую смерть от коронавирусной инфекции

На временно неподконтрольной территории Луганской области за сутки зарегистрировали еще один летальный случай от COVID-19.

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

При этом НВФ утверждают, что согласно проведенным исследованиям 2 июня, не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. Выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 16 человек. Зарегистрирован один летальный случай.

Всего, по утверждению сепаратистов, зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 419, выписаны – 337 человека, летальных случаев – семь.