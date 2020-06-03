В ожидании большого мора: в оккупированном Крыму люди хлынули на пляжи, фото

В сети появились фото из оккупированного Крыма, на которых видно, что никто из местных жителей не соблюдает карантинных ограничений.

Соответствующие снимки размещены в Twitter-аккаунте RoksolanaToday & Крым 25%.

На первом фото – пляжи оккупированной Ялты, на которых находятся десятки людей без медицинских масок.

“Ялта. Интересно, правда? При полном отсутствии хоть каких-то разумных мер в Крыму, при отсутствии медицины, лекарств, врачей, средств индивидуальной защиты, особо никого у нас не покосило. Закрытых наглухо нас“, – говорится в подписи под фото.

На втором снимке – оккупированный Севастополь, где из-за сложной эпидемиологической ситуации закрыли выход с причала на Северной стороне.

“Из-за сложной эпидситуации, как пояснили охранники, им было приказано руководством Севморпорта закрыть выход людей с причала на Северной стороне. Катера раз в час битком, закрытые решетки, отсутствие паромов днем. Это все поможет от вирусов, конечно“, – говорится в подписи под фото.

На третьем снимке – также Ялта. В центре города люди без масок.

“По логике пандемии, в Крыму на улицах должны были бы тела покотом лежать… Да, статистика – брехня. Но и мора в чумном бараке нет. Кроме вымирающих от самоликвидации индивидуальных предпринимателей и прочих крымчан от безденежья“, – отмечается под фото.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали, как выглядит старт турсезона в Крыму.