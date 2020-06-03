Санкции работают: в сети наглядно показали, как водная блокада “убивает” планы оккупантов на Крым

К началу лета в водохранилищах оккупированного Крыма осталось чуть более 85 млн куб. воды, что в 4 раза меньше их возможностей и грозит еще большими проблемами с водой в Крыму.

Об этом написал в Facebook главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

Эксперт отмечает, что отсутствие дождей в мае привело к тому, что приток воды в водохранилища естественного стока, которых на территории Крыма 14 (еще восемь наполняются из системы Северо-Крымского канала), был минимальным.

“По подсчетам специалистов, за прошедший месяц в Белогорское водохранилище реки принесли всего 3,564 млн кубов, в Счастливое – 1,201 млн кубов, а в Симферопольское – 2,117 млн кубов. Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110.14 млн кубов меньше, чем к началу лета 2019 года и в 4 раза меньше их максимального объема ( 335,47 млн. куб)”, – написал Клименко у себя в Facebook.

При этом он отметил, что в Гидрометцентре предупреждают, что при сохранении существующей тенденции пересохнут оставшиеся ручейки, а к середине июня и река Черная выше Чернореченского водохранилища (максимальный объем 64,2 млн куб), которое относится к Севастополю.

“Свежие данные о текущем объеме воды в Симферопольском (максимальная емкость 36 млн кубов), Партизанском (34,4 млн кубов) и Аянском (3,9 млн кубов) водохранилищах пока не озвучены. В начале апреля крымские чиновники оценивали их запасы в 11 млн кубометров, 11,4 млн и 3 млн кубов соответственно. Между тем, сроки запуска водоводов из Ивановского и Вилинского водозаборов, которые, по словам “мэра” Симферополя Елены Проценко, должны были дать 57 тысяч кубов ежесуточно (треть от потребностей города) сдвинуты”, – сообщил эксперт.

Больше о ситуации в Крыму читайте в материале “источника” – Зеленский и аннексиро­ванный Крым: какие возможности еще остались у Киева?