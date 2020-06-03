В семье известного футбольного тренера случилось огромное горе: подробности

У главного тренера итальянского “Наполи” Дженнаро Гаттузо скончалась младшая сестра Франческа.

Об этом сообщается на официальном сайте “Милана”, за который ранее выступала 37-летняя экс-футболистка.

Утром во вторник, 2 июня, у Франчески ухудшилось состояние, после чего она скончалась. Причины смерти не называются, однако известно, что еще в феврале этого года бывшая футболистка была госпитализирована. С того времени она пребывала в отделении интенсивной терапии.

После завершения карьеры игрока Франческа Гаттузо работала секретарем в “Милане”, за который большую часть своей карьеры выступал и ее брат в бытность футболистом.

Ранее “источник” сообщал, что у звездного футболиста возникли проблемы со здоровьем из-за карантина.