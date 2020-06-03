Гайдай поздравил жителей Луганщины с 82-ой годовщиной со Дня образования области

Сегодня, 3 июня, исполняется 82 года со Дня образования Луганской области. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай поздравил жителей региона с этим знаменательным днем:

“Дорогие земляки!

Поздравляю всех вас с 82-й годовщиной со дня образования Луганской области.

Исторически сложилось, что Луганщина славится своими плодородными землями и богатыми недрами. Безусловно, это сформировало крепкий стержень поколения трудолюбивых и неутомимых тружеников. Именно благодаря им общеизвестное лицо Луганщины ассоциируется с мощным предпринимательством и эффективным ведением хозяйства на родной земле.

Однако, как известно, любой, стремительный взлет, стабильный рост идет рядом с риском наступления сногсшибательного кризиса. Для Луганщины, как и для соседней Донецкой области, периодом испытания на прочность стала война на востоке Украины. Именно тогда население области стало перед цивилизационным вызовом – между беззаконием, экономическим кризисом и войной и между стабильностью и развитием Луганщины.

Жители Луганщины сделали важный, путеводный выбор. Однако еще много людей в Луганске, Алчевске, Краснодоне и других неподконтрольных городах, остались заложниками оккупационной власти. Несмотря на это я верю, что здравый смысл победит и наши земляки наконец воссоединятся с Украиной.

Несмотря ни на что, мы постоянно и неутомимо строим нашу мирную жизнь на территории Луганщины. Одной украинской семьей мы работаем над созданием современного и прогрессивного региона, где защищается свобода слова, мысли и вероисповедания, где права меньшинств уважают и не нарушают. Это те общечеловеческие принципы и ценности, за которые мы готовы бороться и побеждать.

В этот день, я хочу пожелать всем жителям Луганщины, от Троицкого до Должанска, единства, любви к нашей общей Родине, неисчерпаемой силы духа, семейного тепла и мирного неба над головой! Слава Украине!”