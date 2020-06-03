Жители ОРЛО показали состояние дорог. ВИДЕО

Водитель из одного из населенных пунктов неподконтрольной Луганщины установил камеру на лобовое стекло своего авто и за 30 минут показал 12 километров бездорожья «республики».

Об этом сообщает Реальная газета.

«12 км за 30 мин направлениям республики! И такие дороги почти во всех районах нашей народной. Она связывает 8 населённых пунктов как больших, так и малых с трассой М-04 Луганск — Алчевск! Видео снято для тех, кто не выезжает дальше кольца Гаевого г. Луганск», — говорится в подписи под видео.

На видео автомобиль едет по изувеченной рытвинами дороге. Во многих местах ехать приходится по лужам.

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