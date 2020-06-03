В Украине ввели в оборот новые деньги: что нужно знать, фото

В среду, 3 июня, Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 10 гривен, которые должны постепенно заменить эквивалентные бумажные купюры.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Национальный банк введет в обращение свыше 5 млн монет номиналом 10 гривен. Они уже распределены между подразделениями Национального банка в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий), которые с сегодняшнего дня уже могут выдавать их своим клиентам.

Банкноты номиналом 10 гривен по-прежнему останутся платежным средством, но постепенно будут изыматься из обращения.

“На реверсе монеты номиналом 10 гривен размещен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты. Новая оборотная монета номиналом 10 гривен изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем”, – сообщили в пресслужбе Нацбанка.

Необходимость такой новации в Нацбанке объясняют тем, что монеты более долговечны в пользовании, чем банкноты низких номиналов. В частности только в 2019 году Национальный банк утилизировал 72 млн штук непригодных к обращению 10-гривенных купюр на сумму 719,7 миллиона гривен.

Как утверждают в Нацбанке, банкноты служат всего пару лет, монеты же могут находится в обращении 20-25 лет.

“Замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработку денег. Благодаря этому с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд гривен”, – отметил директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

В дальнейшем в планах Нацбанка довести номинальный ряд гривны до оптимального размера – 12 номиналов. Он будет содержать шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

Как сообщал “источник”, ранее Национальный банк Украины запустил в оборот новые купюры номиналом 200 гривен, которые незначительно отличаются от старых.