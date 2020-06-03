Семейная пара из Новопскова заболела COVID-19

Супруги из Новопсковского района заболели COVID-19 , обстоятельства их заболевания выясняются. Круг контактов определен, за ними установлен медико-санитарный надзор.

За все время исследований на Луганщине это заболевание лабораторно подтверждено у 49 человек, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Из них выздоровели – 40; лечатся – 9 (3 – в стационаре КНП «Старобельское районное территориальное медицинское объединение», 6 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 1,54%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 9:00 3 июня в Украине 24823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.