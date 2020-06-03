Боевики отправили смертельные “подарки” ВСУ на Донбассе: появился рассказ и фото

Во вторник, 2 июня, на Донбассе боевики нарушили перемирие и обстреляли позиции штурмовиков ВСУ возле Старогнатовки.

Об этом сообщает Закарпатский Легион – 128-я ОГШБр ВСУ.

“В частности, агрессор вел огонь из северной части деревни Новоласпа, откуда выпустил 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпа 152 мм артиллерийские системы, враг произвел три выстрела в сторону защитников Старогнатовки. Таким образом, вооруженные формирования РФ, спрятавшись за спинами детей и женщин, в очередной раз продемонстрировали свое истинное оккупационное лицо”, – говорится в сообщении.

Украинские защитники не исключают использование врагом 122 мм снарядов.

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В результате подлой атаки боевиков никто из бойцов ВСУ не пострадал, однако “это вполне дает понять, о каком именно “мире” идет речь в речах нашего противника и выглядит его “перемирие”.

Ранее “источник” сообщал, что в сети показали фото украинских бойцов, погибших в мае, защищая Украину на Донбассе.