Потемнело в глазах: в США жестоко избили украинскую журналистку на “адских” протестах, видео

Во время массовых протестов в США из-за убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда пострадала журналистка “Голоса Америки” Христина Шевченко.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице, уточнив, что успела снять нападавшего на видео.

Журналистка подверглась нападению во время съемок акции протеста в американском городе Санта-Моника. Неизвестный афроамериканец попытался отобрать у нее камеру, полиции при этом рядом не было.

“В глазах потемнело от удара кулаком в темя. Я потеряла сознание на несколько секунд и упала”, – описала происходившее Христина Шевченко.

Во время нападения на ногу журналистке упал штатив. Позже медики диагностировали у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

Накануне акции протеста из-за убийства Джорджа Флойда продолжались в Лос-Анджелесе, Филадельфии и Чикаго, а также в Нью-Йорке и Вашингтоне, где люди продолжали протестовать даже после наступления комендантского часа. В американской столице сотни человек у Белого дома скандировали: “К черту ваш комендантский час” и “Мы не уйдем”,

В родном городе Джорджа Флойда Хьюстоне в мирной демонстрации приняли участие десятки тысяч человек, включая мэра города и родственников погибшего. Его похорон на местном кладбище запланирован на 9 июня.

По данным информационных агентств, в ходе протестов погибли уже как минимум 11 человек, большинство из которых – афроамериканцы. Трагические случаи произошли в Чикаго, Детройте, Индианаполисе, Омахе, Сент-Луисе, Дэвенпорте, Окленде, Миннеаполисе и Луисвилле. Число раненых пока определить невозможно, речь может идти о сотнях человек.

Как сообщал “источник”, в Сент-Луисе (штат Миссури) четыре офицера полиции получили огнестрельные ранения во время массовых протестов в США.