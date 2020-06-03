В ЛОВГА считают, что КПВВ “Станица Луганская” открывать рано

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай встретился с заместителем представителя Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Ноэль Калхун.

В рамках встречи была обсуждена текущая гуманитарная ситуация в Луганской области, в том числе противодействие распространению COVID-19, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации

По словам Ноэль Калхун, для противодействия распространению коронавирусу, команда УВКБ ООН оказала помощь 18 ФАПам, а именно: передали средства индивидуальной защиты (медицинские перчатки, санитайзеры, респираторы).

Она поинтересовалась у главы Луганщины о планах по открытию КПВВ «Станица Луганская».

Сергей Гайдай отметил, что открывать контрольный пункт выезда-выезда безусловно необходимо. Однако этот процесс надо немного отложить в связи с большим количеством зараженных коронавирусом на неподконтрольной территории области. Единственным исключением являются 350 детей из неподконтрольной территории, которые будут сдавать у нас ВНО. Детям будет сделан анализ и температурный скрининг.

Напомним, что за период 2014 – 2020 лет УВКБ ООН предоставило помощи более чем на 11,0 млн. долл. США по программам помощи на территории Луганской области.