“Самый трудный период в истории”: в известном украинском клубе прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Исполнительный директор львовских “Карпат” Ростислав Ящишин прокомментировал ситуацию в клубе, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса.

Слова одного из руководителей приводит официальный сайт клуба.

“За более чем 50-летнюю историю “Карпаты” переживали сложные времена. Наверное, сейчас один из самых трудных периодов нашего клуба. Но я верю, что совместными усилиями вирус будет преодолен“, – сказал Яцишин.

Также исполнительный директор “Карпат” сообщил, что все в клубе вынуждены уйти на самоизоляцию. По его словам, помощь клубу готов оказать мэр Львова Андрей Садовый, многие просто звонят Яцишину, чтобы поддержать. Также он отметил, что новый владелец “Карпат” Олег Смалийчук ищет возможности, чтобы вернуться в город и быть вместе с клубом в этой сложной ситуации.

Ранее “источник” сообщал, что у футболиста “Динамо” выявлен коронавирус.