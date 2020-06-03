Потенциальные убийцы: в Украине оригинально “прославили” водителей-гонщиков на дорогах, фото

В Министерстве внутренних дел Украины опубликовали список номерных знаков автомобилей, водители которых во вторник, 2 июня, превысили скорость, разогнавшись до 170 и более километров в час.

Из-за уважения к персональным данным владельцев транспортных средств, на снимках оставили только две из четырех букв и цифры их номерных знаков, тем самым несколько преуменьшив профилактическую ценность данного поста.

Нарушителям, которых в МВД называют потенциальными убийцами на дороге, уже направлены уведомления для оплаты штрафа.

Публикацию в соцсетях комбинации цифр и букв из номерных знаков нарушителей в полиции считают предупреждением для других водителей и пешеходов, поскольку “дорожные убийцы” могут натворить еще немало бед.

Как сообщал “источник”, с 1 июня в Украине начали работу первые 50 камер системы автоматической фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.