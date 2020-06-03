В Украине будет жара, но с грозами: прогноз синоптиков на 3 июня

В среду, 3 июня, в Украине установится теплая погода, в некоторых областях столбики термометров будут показывать до +22, но все же будут дожди и грозы.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Осадки накроют всю территорию страны, на востоке, в части центральных областей и на юге ожидаются грозы. Теплее всего будет на востоке и юге страны – до +19+22 градусов днем.

На западе, где прогнозируют дожди, будет холоднее – +14+16 градусов.

Как сообщал “источник”, народный синоптик Леонид Горбань заявил, что первые два месяца лета в Украине будут дождливыми и нежаркими, зато август порадует по-настоящему летней погодой.

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