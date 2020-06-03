В Украине снова подскочила заболеваемость коронавирусом: данные на 3 июня

По состоянию на утро среды, 3 июня, в Украине зафиксировано 24 822 случаев заражения коронавирусом, за сутки добавилось 482 больных, что значительно больше, чем накануне.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Всего с начала пандемии коронавирус забрал жизни 735 человек, 10 439 больных выздоровело.

Напомним, что за прошедшие сутки было зафиксировано меньше количество больных – всего 328 новых случаев.

Раннее сообщалось, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается.

Как сообщал “источник”, в двух европейских странах – Черногории и Швейцарии – объявили об окончании пандемии коронавируса и отмене всех ограничений.