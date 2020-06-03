Пора возвращаться домой: украинские патриоты устроили дерзкую акцию на Донбассе, фото

Украинские патриоты устроили дерзкую акцию на оккупированном Донбассе и напомнили, чья это земля.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ТСН.

Листовки-напоминания с патриотическими лозунгами расклеили во многих оккупированных городах Донбасса. На них говорится: “Украина – вернись”, “Не забудем, не простим! Низкий уровень медицины и уничтожение угольной промышленности”, “Российский оккупант, если не способен прокормить людей – вон из Украины”, “Донбасс шестой год не Россия, пора возвращаться домой!”.

Отмечается, что накануне появления таких листовок прошло тайное собрание жителей Донецкой и Луганской областей, которые выразили готовность противодействовать российской агрессии. Но сами листовки долго не провисели – оккупанты их уничтожили.

Как сообщал “источник”, ранее украинские патриоты “отправили” на оккупированный Донбасс открытки с воздушными шарами в цветах флага Украины.