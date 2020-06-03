День ангела Елены: лучшие открытки, короткие смс и видеопоздравления

В среду, 3 июня, празднуют день ангела Елены, праздник отмечают в честь равноапостольного царя Константина и его матери Елены, которая отметилась своей деятельностью по распространению христианства.

“источник” подготовил подборку оригинальных поздравлений.

С древнегреческого языка это имя переводится, как солнечная и солнечный свет. Также оно означает факел, огонь. Имя Елена происходит от имени бога Солнца Гелиоса.

С днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

***

Раскроет Ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.

Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

С днем Ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

Елена — прекрасное имя,

Сияет на небе звездой,

Сегодня, всегда и отныне

Пусть ангел твой будет с тобой.

Пусть беды тебя оставляют,

А счастье повеет теплом,

Пусть небо тебя охраняет,

И радость приходит в твой дом!

***

У Леночки сегодня именины,

День ангела — иначе говорят.

Будь доброй, справедливой, милой,

И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,

И больше бескорыстных, добрых дел.

Жизнь состоит из тысячи мгновений,

Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,

Ответы ненароком подсказать.

И мне приятно от души и сердца

Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.

***

День ангела сегодня у Елены,

И видит Бог, ты — истинная красота.

Желаю найти любящего мужа,

Чтоб была счастлива всегда.

Заботься о себе без перерыва,

Цени каждую минуту, что тебе дана.

Судьба к тебе добрее пускай будет,

Чтоб ты успешливою женщиной была!

***

С Днём ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!

Ты ему помогай — улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом — не сомневайся!

https://www.youtube.com/watch?v=UDh8sUMiqtw

https://www.youtube.com/watch?v=teju0I9hFJ4

В этот же день в Украине по церковному календарю отмечают свои именины обладатели имени Константин.