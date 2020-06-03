День ангела Елены: лучшие открытки, короткие смс и видеопоздравления

В среду, 3 июня, празднуют день ангела Елены, праздник отмечают в честь равноапостольного царя Константина и его матери Елены, которая отметилась своей деятельностью по распространению христианства.
“источник” подготовил подборку оригинальных поздравлений.
С древнегреческого языка это имя переводится, как солнечная и солнечный свет. Также оно означает факел, огонь. Имя Елена происходит от имени бога Солнца Гелиоса.
С днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
***
Раскроет Ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
С днем Ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как огонек свечи.
***
Елена — прекрасное имя,
Сияет на небе звездой,
Сегодня, всегда и отныне
Пусть ангел твой будет с тобой.
Пусть беды тебя оставляют,
А счастье повеет теплом,
Пусть небо тебя охраняет,
И радость приходит в твой дом!
***
У Леночки сегодня именины,
День ангела — иначе говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.
Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.
Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.
***
День ангела сегодня у Елены,
И видит Бог, ты — истинная красота.
Желаю найти любящего мужа,
Чтоб была счастлива всегда.
Заботься о себе без перерыва,
Цени каждую минуту, что тебе дана.
Судьба к тебе добрее пускай будет,
Чтоб ты успешливою женщиной была!
***
С Днём ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!
***
С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,
От бед и невзгод бережет и спасает!
Все неприятности предотвратит
И за здоровьем твоим зорко следит!
Ты ему помогай — улыбайся всегда
И от счастья сияй, как в небе звезда!
С надеждой и верой не расставайся
И в том, что он рядом — не сомневайся!
https://www.youtube.com/watch?v=UDh8sUMiqtw
https://www.youtube.com/watch?v=teju0I9hFJ4
В этот же день в Украине по церковному календарю отмечают свои именины обладатели имени Константин.